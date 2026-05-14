◇セ・リーグ阪神2─4ヤクルト（2026年5月13日神宮）神宮の冷たい雨と夜風が身にしみる敗戦だった。阪神は今季8度目となる逆転負けだった。敗戦投手は3番手の桐敷拓馬だった。1点リードの8回裏、安打、盗塁、二塁打で同点。さらに死球、1死後に安打されて満塁を残して降板となった。4番手のダウリ・モレッタが押し出し死球で決勝点を与え、犠飛で追加点も許した。桐敷が浴びた3安打、与えた死球はすべて2ストライクと