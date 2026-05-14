オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブは13日、井口和朋投手との再契約が合意に至ったと発表した。背番号は20に決定。井口は球団を通じて「今回改めてオイシックス新潟アルビレックスBCの一員としてプレーすることになりました。改めてチームに迎え入れてもらった感謝を忘れず、少ないながらもメキシコでの経験を活かしてチームに貢献できるように頑張ります！」とコメント。