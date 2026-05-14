オリックスは13日、5月20日のソフトバンク戦の始球式に、ミラノ・コルティナ五輪スノーボード男子スロープスタイル銀メダリストの長谷川帝勝選手が登板することになったと発表した。▼ 長谷川帝勝「このような貴重な機会をいただき、大変光栄で感謝しております。 始球式では一球入魂で自分のピッチングがしっかりできるように頑張ります」