池側純VS大嶋剣心ボクシングの日本スーパーバンタム級タイトルマッチ10回戦が12日、東京・後楽園ホールで行われ、同級王者・池側純（角海老宝石）が同級10位・大嶋剣心（KOD）に7回TKO勝ち。初防衛に成功した。王者のボクサーパンツに刻まれていたのは実写映画化もされた大人気漫画の文字。作者から意外なエールを送られていたことも明かした。戦績は28歳の池側が10勝(4KO)1敗3分、30歳の大嶋が9勝(5KO)5敗1分。冷静に挑戦者を