「春夏コーデ、何を着れば垢抜ける？」そう悩んでいる大人女性におすすめしたいのが、繊細なシアー素材のアイテム。今季もトレンドに挙がっていて、ヘルシーな色っぽさをまといながら季節感もプラス。そこで今回は【しまむら】のラインナップの中から、おしゃれさん愛用のシアートップスをご紹介。今季は涼しげなシアートップスを味方に、ワンランク上の着こなしを楽しんで。 きれいめにもカジュア