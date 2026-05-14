筆者友人A子から聞いた話。理不尽な環境でも手を抜かずにいれば、見ていてくれる人は必ずいる--そのことを、静かに教えてくれた出来事でした。 「使えないわね」が、口癖だった A子が派遣会社から営業部に派遣されて、3年が経っていました。 職場のベテラン上司・Bさんは、何かにつけてA子にこう言いました。 「あなたって本当に使えないわね」 大きなミスをしたわけでも、仕事をさぼったわけでもありません。ただ