歌手でフラワーアーティストの志穂美悦子が10日、自身のインスタグラムを更新。母の日に投稿した2ショットが反響を呼んでいる。 【写真】まるでホントの母娘みたいやさしく肩を抱く姿にあふれる愛 志穂美は「この世で『おかあさん！』と呼べる唯一の人です。」と記し、音楽評論家で作詞家の湯川れい子氏の肩をやさしく抱いた写真をアップ。湯川氏は公私ともに仲が良く、志穂美が鬼無里(きなさ)まりとしてシャ