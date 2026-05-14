タレントのモト冬樹が12日に更新したブログで、テレビ朝日「徹子の部屋」にミセスモデルの武東由美と同日に出演した際、黒柳徹子から言われた言葉に「ショックだったこと」を明かした。 【写真】「顔が似てる」と言われた夫妻よ～く見てみると モトは「みなさん妻と一緒に出演した『徹子の部屋』観ていただけましたでしょうか？やはり妻と一緒だと緊張してしまう私です」と上がってしまったことを投稿した。続けて