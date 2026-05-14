女優の矢田亜希子(47)が13日までに、自身のインスタグラムを更新。「お買い物してから撮影にむかいましたもうブーツの季節も終わりかな」と厚底の黒のワークブーツに白のショートパンツ、メンズライクなブルーのシャツにシャネルのキャップとバッグというきれいめカジュアルで街を闊歩する姿をアップした。 【写真】これぞ奇跡！ヒザ小僧が弾んだ感じ鍛えられた47歳の姿 完璧な頭身バラン