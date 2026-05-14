山梨学院の藤井サリュー「全てにおいてプロの基準に自分を合わせていかない」4月4日に開幕した高円宮杯プレミアリーグと全国9地域のプリンスリーグ。ここでは、リーグ戦で躍動を見せた選手を紹介していきたい。今回は、プリンスリーグ関東1部・第7節の流通経済大柏B対山梨学院の一戦を取り上げる。首位を走る流通経済大柏Bに対し、山梨学院は先制を許したものの、後半40分に右からのクロスをDF明石琉聖が合わせ、同点に追いつい