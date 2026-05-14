「Transfer Room」の国際サミットが日本で初開催された移籍電子化プラットフォームの「トランスファールーム（Transfer Room）」が主催する国際サミット「TransferRoom LIVE:APAC 2026」が5月7日、8日に日本で初開催された。様々なクラブの強化担当者やエージェント会社が一同に介するこの国際サミットは、島国の日本のクラブにとって遠く離れた海外との“コネクションをつくり出す”またとない機会になっている。トランスファ