元ブラジル代表FWフッキはフルミネンセに加入が決まった7月に40歳を迎える“超人”の肉体が話題となっている。元ブラジル代表FWフッキは、名門フルミネンセに加入が決まった。トレーニングで早速見せた肉体美が大きな注目を集めている。フッキは2005年に川崎フロンターレに加入。その強烈な左足を武器にコンサドーレ札幌、東京ヴェルディと渡り歩き、Jリーグで大きなインパクトを残した。その後、ポルトガルのポルトで大ブレ