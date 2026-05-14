☆楽天―オリックス（１３：００・楽天モバイル最強）楽天＝ウレーニャ、オリックス＝ジェリーオリックスのマチャドは抑えを務め、ここまで１５試合に登板して１２セーブ。４月１９日のソフトバンク戦からは、登板した１０試合に連続でセーブを記録している。最多連続試合セーブのプロ野球記録は、１９９８年に佐々木主浩（横浜）がマークした２２試合連続。パ・リーグ記録には２００２年の小林雅英（ロッテ）、２０１７年サフ