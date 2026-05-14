【SVリーグ】大阪ブルテオン 3ー0 ジェイテクトSTINGS愛知（5月9日・男子CS準決勝）【映像】高速で小刻みに揺れて落ちる衝撃の“魔球サーブ男子バレーでまさに国内最高峰の一撃が炸裂。圧倒的な威力を誇る高速サーブで、なおかつ相手の手前で小刻みに揺れて落下するサーブにはファンも「神サーブ」と驚愕している。大同生命SVリーグ男子のチャンピオンシップ（CS）セミファイナルの第1戦でのこと。大阪Bが第1セット22ー19とリ