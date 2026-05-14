動画配信サービス「Netflix」で本日（5月14日）より世界独占配信開始となるNetflixシリーズ『ソウルメイト』。主演を務めるのは磯村勇斗と、韓国グループ2PMのメンバーとしても知られるオク・テギョンのオフショットが到着。さらに、“もう一人のソウルメイト”とも言える存在として、通訳兼アシスタントプロデューサーを務めた李胤英（イ・ユニョン）が、二人の特別な関係性について語った。【画像】この記事に関連するそのほか