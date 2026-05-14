お笑いコンビ、爆笑問題の太田光（61）が12日深夜放送のTBSラジオ「火曜JUNK爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1時）に相方の田中裕二（61）とともに出演。テレビプロデューサーの佐久間宣行氏（50）から折り返しの連絡がないと明かした。太田は前週の同番組内で、テレビ東京系「あちこちオードリー」（火曜深夜0時半）の収録に参加し、佐久間氏との接触を明かしていた。太田は「佐久間、お前！メール来ないけど。どうなってんだ