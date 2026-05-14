被本塁打が多いのは気がかりだ(C)Getty Imagesドジャースの山本由伸が現地時間5月12日、本拠地でのジャイアンツ戦に先発登板し、今季ワーストとなる5失点を喫し負け投手となった。連敗阻止への期待を背負ってこの日のマウンドに立ったものの、7回途中でノックアウトという結果に終わっている。2-6で敗れたドジャースはこれで4連敗となった。【動画】53打席ぶりアーチの“記念球”を要求？米識者も爆笑した日本人コンビの掛け合