日本テレビの伊藤遼アナウンサーが、４月に結婚を発表した新妻と海釣りに出かけた様子を公開した。伊藤アナは１４日までに自身のインスタグラムを更新。「ＧＷに妻と釣りに行きました４０ｃｍのアマダイ、たくさんのアジ、ソウダガツオと結構なサバが釣れました」と、船で大きな魚を釣り上げた写真やクーラーいっぱいの大漁の魚の写真を投稿。「釣った魚は昔から釣りが趣味の妻にさばいてもらい、妻のご両親たちと食べまし