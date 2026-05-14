13日、モスクワの熱工学研究所で演説するロシアのプーチン大統領（タス＝共同）【モスクワ共同】ロシアのプーチン大統領は13日、モスクワにある核ミサイル開発機関「熱工学研究所」を訪問した。研究員らを前に「戦略核戦力を発展させ、あらゆるミサイル防衛を突破できるシステムを構築していく」と演説した。12日には軍幹部から最新型の重量級大陸間弾道ミサイル（ICBM）「サルマト」の発射実験成功の報告を受けており、2日連