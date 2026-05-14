会社の近くに引っ越しできない事情がある場合は、遠方から電車通勤している人もいるでしょう。遠方からの通勤は、普通列車よりも新幹線や特急に乗った方が早いことがあります。状況によっては、定期券で新幹線や特急を利用できることもあるため、確認しておきましょう。 今回は、定期券で新幹線や特急が利用できるのか、また新幹線を利用する場合に向いている定期券などについてご紹介します。 利用状況によっては