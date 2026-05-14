TWICEのチェヨンが、ファンを魅了した。チェヨンは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。【写真】チェヨン、“変装なし”で東京に出没公開された写真の中でチェヨンは、チューブトップデザインのトップスにイエローのスカートを合わせたスタイリングを披露。オレンジチークのポイントメイクや舌を出した表情が、彼女のヘルシーでチャーミングな魅力を際立たせている。投稿を見たファンからは「反則でしょ」