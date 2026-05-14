テヘラン南部の商店主アフマド・トラビさん＝飯島健太撮影 クレジットカードが一切使えず、スーパーのパンや卵の値段があっという間に3倍になる……。そんな生活を想像できますか？ 長年、アメリカから厳しい経済制裁を受けてきた中東・イラン。現地で家族とともに暮らした日本人特派員のルポルタージュから、国際ニュースでよく聞く「経済制裁」が一般市民の暮らしにどんな影響を与えるのか、そのリアルな現実を分かり