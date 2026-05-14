新型DS No4ハイブリッドを発売ステランティス・ジャパンは5月13日、DSオートモビルのCセグメントモデルである、新型『DS No4（N°4 / ナンバーフォー）エトワール・ハイブリッド』を発売した。【画像】48Vマイルドハイブリッドとなった新型DS No4全14枚新型No4は、フランス語で『番号』を意味する『N°』を冠した新たな命名理念に基づく中核モデルで、本質的な美しさや秩序、品格を端正に表現するブランドの新たなアイデンティテ