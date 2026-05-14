夫のお弁当を作っている最中、冷凍食品のパッケージを開けると中身が「全部ハート型」だったという奇跡的な写真がInstagramなどのSNSに投稿され、大きな反響を呼んでいる。MIYAN.さん（@sani.miya.8888）が「びっくりしすぎて思わず叫んだ」という言葉とともに投稿したこの写真には、3.1万件のいいねが集まった。滅多に見られないレアな形がすべて揃うという幸運な出来事について、投稿主のMIYAN.さんに話を聞いた。【写真】ハー