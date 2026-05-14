【ワシントン共同】ルビオ米国務長官は13日放送のFOXニュースの番組で、イランによるホルムズ海峡支配の阻止に向け、中国に協力を促す考えを示した。イランの海峡封鎖は中国の利益を損なうとして積極的な役割を果たすよう求めた。