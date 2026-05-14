英調査会社クラークソン（Clarksons）が8日に発表したデータによると、4月の世界の新造船受注量は204隻・649万CGTで、前年同月比21％増、前月比29％増となった。このうち、中国の造船企業は156隻・437万CGTを受注し、世界シェア67％で首位を維持した。一方、韓国は33隻・105万CGTで、シェアは約16％だった。中国造船業はこれで13カ月連続の世界受注首位となり、国際市場での存在感を一段と強めている。もっとも、中国メディアは「