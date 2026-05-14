マーケティング支援事業を展開するoneは、全国の18歳以上の女性で、昭和または令和に子育てをした方・している方を対象に「令和の母」のイメージに合う有名人ランキングに関する調査を実施しました。今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！【8位までの全ランキング結果を見る】2位：北川景子2位は、俳優の北川景子さんでした。自身のキャリアを大切にしながら、子育てに励む姿が多くの支持を集めています。SNSやメデ