“戦隊モノ”に出てきそうな「ハッチバッククーペ軽トラ」が超絶カッコいい！2026年5月9日・10日の両日、アウトドアイベント「FIELD STYLE TOKYO（フィールドスタイル東京） 2026」が、東京ビッグサイト（東京都江東区）にて開催されました。名古屋を拠点とするキャンピングカービルダー「CAMBY（キャンビー）」のブースでは、関東初上陸の「GRASSHOPPER（グラスホッパー）」が、多くの耳目を集めていました。【画像】クーペ軽