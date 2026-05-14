ロッテの西野勇士が18時からの日本ハム戦に先発する。西野は球団を通じて「毎週同じことにはなってしまうのですが、しっかりゲームを作れるようにということだけですね。とにかくそこだけですね」とコメント。現在ロッテは3連敗中で5月は2勝9敗と大きく負け越す。この悪い流れを止めることができるだろうか。