トヨタの「リッター47km」走る“純エンジン車”に反響あり！2026年5月現在、中東情勢の不安やガソリンをはじめとする石油製品の価格上昇により、クルマ選びにおいて「燃費の良さ」はあらためて重要視される要素となっています。ハイブリッド車や電気自動車（EV）がすっかり定着した昨今ですが、実は今から四半世紀も前に、モーターを主動力としない純粋なエンジン車でありながら、現在のエコカーすらも凌ぐような超低燃費モデ