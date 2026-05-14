13日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイター 巨人−広島』で解説を務めた野村弘樹氏が、セ・リーグは投手部門が高橋遥人（阪神）が初受賞、打者部門は佐藤輝明（阪神）が23年9・10月以来3度目、パ・リーグは投手部門が平良海馬（西武）が初受賞、打者部門は近藤健介（ソフトバンク）が24年6月以来4度目の受賞を果たした。高橋は4試合に先発登板し、4登板中3登板で完封勝利を挙げるなど、3勝、リーグトップの防御率0.2