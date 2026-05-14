5月9日（土）に放送した「ブレイクスルー」（毎週土曜 午前10時30分）を、「TVer」「ネットもテレ東」「テレ東BIZ」で配信中！※「TVer」「ネットもテレ東」は期間限定無料配信、「テレ東BIZ」は無期限有料配信。【動画】できたての味をそのままに！？ “特殊冷凍”で食品業界に革命を冷凍した食品が解凍後も風味や鮮度を損なわず、まるでできたてのような味わいを保てる特殊な冷凍機がある。冷気の送風方法を工夫し急速に冷凍する