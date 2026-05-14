米イスラエルとイランの戦闘の余波が、アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）の大都市ドバイの観光業に暗い影を落としている。長年築き上げてきた安全神話の崩壊で、観光地やホテルの客足は戻らず、収益減が関係者の生活を締めつける。（ドバイ村上愛衣、写真も）第三国移住もドバイの人気観光地ゴールド・スーク（市場）で９日夕、記者が金装飾品店を訪ねると、「今日来店したのはあなたが初めて」とインド人経営者のモヘディ・カジさ