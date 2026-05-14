福島県郡山市の磐越自動車道で新潟市の北越高の男子生徒1人が死亡したマイクロバス事故で、福島県警は14日、自動車運転処罰法違反（過失致死傷）の疑いで逮捕した若山哲夫容疑者（68）が運転していたバスの車体を検証する。損壊状況から衝突直前の速度を裏付け、事故原因を調べる。県警は高速隊郡山分駐隊（郡山市）の敷地近くに車体を保管している。現場は緩やかな右カーブで、目立ったブレーキ痕や急ハンドルを切った形跡