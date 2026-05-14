医療機器メーカーとしての矜持を持って… 日本は人口減少が続いていますが、スマートフォンやタブレット端末が急速に普及し、近視の低年齢化が進行していることなどから、コンタクトレンズ市場は年平均2～3％成長しています。一方、中国をはじめとするアジアも近視人口の伸びは大きく、市場も大きく成長しています。これらのことからも、市場は今後も拡大することが予想されます。