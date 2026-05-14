北海道札幌発のオルタナティブロックバンド・メリクレットが、5月13日に新曲「ネガ・リセット！」を配信リリースした。「ネガ・リセット！」は、生成AIの急速な普及によって表現の価値やクリエイターの存在意義が揺れ動く現代をテーマにした1曲。安売りされるクリエイティビティと、出口のない不毛な生存競争の中で、”AI（人工知能）より愛を！”と叫び続ける主人公の葛藤を、コミカルかつ切実に描いた作品となっている。楽曲制作