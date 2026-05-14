朝のドル円は１５７．８０円台、米ＰＰＩの強い伸びなどがドル買い誘う＝東京為替 朝のドル円は１５７．８０円台での推移。海外市場では１５７．９３円を付けた。防衛ラインといわれる１５８．００円に迫っている。昨日２１時半の米生産者物価指数（ＰＰＩ）が前年比＋６．０％を記録するなど、かなりの強さを見せたことで、ドル高となっている。 USDJPY157.81