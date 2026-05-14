【英国】 RICS住宅価格指数（4月）08:01 予想-24.0%前回-23.0%（RICS住宅価格指数) 実質ＧＤＰ（速報値）（2026年 第1四半期）15:00 予想0.5%前回0.1%（前期比) 予想0.7%前回1.0%（前年比) 鉱工業生産指数（3月）15:00 予想-0.2%前回0.5%（前月比) 予想0.2%前回-0.4%（前年比) 製造業生産高（3月）15:00 予想-0.2%前回-0.1%（前月比) 予想0.1%前回-0.5%（前年比)