今回は、夫の浮気が分かった理由についてのエピソードを紹介します。いろいろ怪しい夫…「私は夫と6歳の娘がいる主婦です。最近ずっとモヤモヤしていることがあります。それは、夫が毎週末『仕事で接待ゴルフなんだ』と言って出かけ、夜遅くまで帰ってこないことです。ただ、夫はゴルフ用品もゴルフウェアも持っていませんし、新しく買っている様子もありません。日差しの強い日が続いているのに、一切日焼けもしていないんです。