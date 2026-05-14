ゲームで起こる出来事のみが本質であるべきNBAだが、最近は“ノイズ”が後を断たない。関係者のスポーツ賭博への違法な関与、才能のある若手を指名するためのタンク、さらにはロサンゼルス・クリッパーズがカワイ・レナードへの報酬をサラリーキャップ外で払っていた疑惑まで浮上した。 こうした懸念を、NBA選手たちはどのように捉えているのだろうか。現地メディア『The Athetic』は、“NB