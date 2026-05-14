6月11日開幕の北中米ワールドカップには荒木友輔主審(40)、三原純副審(44)の2人が担当審判員に選出され、日本人審判員として8大会連続の参加が決まった。2人はいずれもJリーグに登録されている審判員。日本代表の選手の大半は“海外組”が占めるようになったものの、審判員は自国リーグを担当することが世界的にも通例となっており、いわば“国内組”として本大会に臨む形となる。国際大会を担当するにあたって重要になるのは