「ジンズ（JINS）」が、同社が取り扱う屈折率1.76の薄型非球面レンズの販売と保証交換を一時停止した。原因はレンズ原料メーカーの設備トラブルによる原料供給不足によって、安定的な製品提供の見通しが立たなくなったため。発表を受けて、SNSでは中東情勢の緊迫化に伴う資材不足の影響を噂する声も上がっていたが、ジンズ広報は「中東情勢との関連は認識していない」と説明している。【画像をもっと見る】対象となるのは、「J