14日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比180円高の6万3490円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 67398.90円ボリンジャーバンド3σ 64692.87円ボリンジャーバンド2σ 63490.00円14日夜間取引終値 63272.11円13日日経平均株価現物終値 62940.00円5日移動平均 61986.83円ボリンジャーバンド1σ 61220.00円一目均衡表・転換線 5