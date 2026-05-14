14日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比8.0ポイント高の3923.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 3975.15ポイントボリンジャーバンド3σ 3923.50ポイント14日夜間取引終値 3919.48ポイント13日TOPIX現物終値 3908.85ポイントボリンジャーバンド2σ 3876.50ポイント5日移動平均 3842.56ポイントボリンジャーバンド1σ 379