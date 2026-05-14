14日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比22ポイント安の806ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 863.17ポイントボリンジャーバンド3σ 837.29ポイントボリンジャーバンド2σ 827.65ポイント13日東証グロース市場250指数現物終値 825.00ポイント5日移動平均 811.40ポイントボリンジャーバンド1σ 8