上空の寒気の影響で大気の状態が不安定です。14日午後は、にわか雨や雷雨のところがありそうです。落雷や突風、降雹（こうひょう）などに注意が必要です。■全国天気（14日予報）14日（木）は、午前中を中心に晴れるところが多いでしょう。東北南部太平洋側は、雲のとれにくい天気が続きそうです。なお、上空の寒気の影響で、本州・四国・九州は変わりやすい天気です。昼前後から夜にかけては、にわか雨や雷雨のところがあるでしょ