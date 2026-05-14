お笑いグループ「ジャングルポケット」の元メンバー・斉藤慎二被告の裁判で、番組スタッフが被害女性の様子について証言した。斉藤慎二被告は、2024年7月東京・新宿区の駐車場のロケバスの中で女性に性的暴行を加えた罪などに問われ、無罪を主張している。13日の裁判には事件当日、現場にいた番組のアシスタントディレクターが証人として出廷した。アシスタントディレクターはロケ終了後の女性の様子について「『ロケバスに戻りま