BTSのJimin（ジミン、30）が、ビックリ側転で、メキシコファンを魅了した。韓国メディアのスターニュースは14日「アクロバティックなファンタスティック・パフォーマンス…メキシコファン熱狂」のタイトルで、メキシコシティ・コンサートの様子を報じた。BTSは7日と9日、10日に「エスタディオGNPセグロス」で、ワールドツアーを実施した。その舞台でジミンは、手を地面につけずに側転し、ファンを喜ばせた。同映像は、現場で撮