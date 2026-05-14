西島秀俊が主演する映画『時には懺悔を』より、最新予告映像と場面写真が解禁された。【動画】『時には懺悔を』より最新予告映像本作は、『下妻物語』『嫌われ松子の一生』『パコと魔法の絵本』『告白』などで知られる中島哲也監督の8年ぶりとなる最新作。その難しいテーマからも映像化不可能と言われた、打海文三によるミステリー小説の映画化に挑んだ。過去に傷つき、絶望の淵に生きる大人たちが、今を必死に生きる一筋の“