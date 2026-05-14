本日14日はタレント、モデルのマギーの34歳の誕生日だ。現在はタレント業をセーブし、実業家として活躍の場を広げている彼女。今回はそんなマギーの33歳の1年を、彼女のInstagramの投稿で振り返りたい。【写真】マギー、水着姿に春コーデも「スタイル抜群」「魅力的」極小の水着も（20枚）■カラフルな水着姿モデルとして本格的に活動していた時代から、水着ショットをたびたび公開してきたマギー。昨年の7月には、イルカ